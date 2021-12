KODULEIDJA | Tuki saaks õnnelikuks kõigi ühiste tegemiste kaudu

Tuki on noor emane koer, kes leiti tänavalt uitamast. Me ei tea, kas see sõbralik koer pani kodust plehku või kuidas ta tänavale jõudis, kuid paraku Tuki omanik teda varjupaika otsima ei tulnud. Õnneks on Tuki väga rõõmsameelne, positiivne ja leplik koer ning varjupaika sattumist ta väga raskelt üle ei elanud.

Kohe alguses võttis ta kõik uued inimesed omaks ning väga kiiresti sai selgeks, et inimese tähelepanu on talle ääretult oluline. Tukile meeldivad kõik inimesed - nii suured kui ka väikesed. Kuna Tuki kohanes varjupaigaeluga ja uute inimestega niivõrd kiiresti, siis võib arvata, et ka uue koduga kohanamine läheb tal kergelt. Kindlasti tuleb arvestada, et Tuki vajab palju tähelepanu ja tegelemist. Ta soovib oma inimesega seigelda, teha pikki jalutuskäike ja mängida. Ta on õnnelik tehes ükskõik mida, peaasi, et saaks olla inimesega koos.