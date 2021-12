Päästjad kandsid jääauku kukkunud koera koju

Eile kell 13.58 teatati, et Kanepi vallas Prangli külas kukkus koer jääauku ning on uppumisohus. Päästjate saabumise ajaks oli omanik looma ise välja saanud. Päästjad aitasid koera koju kanda. Tänavu on loomadega jääl juhtunud juba mitmeid õnnetusi. Päästeamet toonitab, et jäässe raiutud augud tuleb ohutuse tagamiseks tähistada ning vajadusel piirata.