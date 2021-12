VIDEO | 10 tänavust suurimat võitu farmiloomade heaolu parandamisel

Nähtamatud Loomad toob olulisima saavutusena välja karusloomafarmide keelustamise, mis pika kampaania tulemusena Riigikogus selle aasta juunis vastu võeti ja mille nimel tiim palju vaeva nägi. Loomakaitseliikumise raske töö tulemusena saavutati seadus, mis päästab aastas sadu tuhandeid loomi karusnaha pärast puurielust ja julmast hukkamisest. Teiseks tähistab organisatsioon sadakonda Eesti toidufirmat, kes on teatanud otsusest üle minna vabalt peetavate kanade munade kasutamisele. Praeguse töö tulemusena on Nähtamatud Loomad mõjutanud ca 200 000 kana heaolu.

Üks oluline tähelepanu pälvinud sündmus oli ka 176 kana päästmine puurikanalast, kus need räsitud linnud hukkamisele määratud olid. Kõik linnud viidi uutesse kodudesse, kus nad nüüd vabalt elavad.

"Lõppev aasta on viinud loomade heaolu teemad ühiskonnas uuele tasemele," kommenteeris Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering. "Oleme jõudnud ühiskonnana sinna, kus me ei pööra pead kõrvale loomade julmast kohtlemisest ja tahame ka farmiloomadele head kohtlemist ja elutingimusi. Rõõm on näha häid arenguid ja suured plaanid uueks aastaks saavad vaid indu juurde," lisas Mering.