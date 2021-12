VIDEO | Ranna rantšo perenaine: "Mõni kogub marke või korke, mina kogun loomi!"

Ranna rantšo perenaine Ande Arula muigab, et kui mõni inimene kogub marke või korke, siis tema sõltuvuseks on juba aastaid olnud loomad. Kõige kauem, tervelt 23 aastat on tema juures elanud hobune nimega Neiu. Ka ühel hanel on rantšos viibimise kogemust juba 20 aasta ringis.