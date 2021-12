ARVAMUS | Alati ei ole asi geenides ja kehvas kasvatajas, tõukoera tervise eest vastutagu ka omanik ise

Jalutuskäikude, silituste ja rääkimisega olin võitnud selle suure looma usalduse. Võin öelda, et mõni kuu hiljem oli see koer mul laua peal, kus on tunduvalt mugavam kammida, ja ma võisin keerata ja pöörata teda igasse asendisse nii, kuidas soov oli. Hirm oli kadunud, asemele oli tekkinud side.

Aga nii me siis õhtust õhtusse seal garaaži põrandal istusime kolmekesi - mina, Ita ja kamm. Rääkisime juttu ja silitasin ning palusin koera, kuni umbes nädala pärast keeras Ita pea ära ja ei urisenud kammi peale, vaid ütles sõnatult mulle: "No eks sa siis susa selle asjaga, kui see sulle nii oluline on...". Värisevate kätega hakkasin ettevaatlikult kammima ja pusasid harutama ja nii õhtust õhtusse.

Ita oli inimeste vastu ükskõikne ja kui aus olla, me kõik tegelikult pelgasime teda. Igal õhtul viisin Ita garaaži ja püüdsin hakata seda pulstunud karvkatet korda seadma. No ei lubanud, urises. Arusaadav -teda ei olnud siiani kordagi kammitud. Eelmine perenaine oli aus - andis kaasa mulle äranäritud kammi ja ütles, et see on selle koera kogemus kammiga.

Minul on elus õnne olnud, sest minu senise 43 elatud aasta kõige suurem lein ja kaotusvalu tuli mul läbi elada siis, kui ma kaotasin oma esimese newfoundlandi koera - pruuni mõmmiku Ita. Pruune njuufasid oli raske leida ja kui nägin umbes 15 aastat tagasi ajalehes kuulutust, et selline mõmmik on "teise ringi" kodu otsimas, siis sõitsingi kohe kohale.

Milline rõõm! Kõik oli imeline! Kohe algusest peale kasvatada ja õpetada ja jagada seda imelist armastust! Ja Banger oli ilus! Oi, kui ilus! Ja muidugi hakkas ka näitustel tulema esikohti, nii mis mühises! Reisisime mööda näituseid nii Eestis kui Baltikumis , Soomes , Valgevenes ja ilma tiitlita me kusagilt tagasi ei tulnud. Saime 14-kuuse Bangeriga njuufade erinäitusel, millest võttis osa umbes 50-60 koera, BOB (Best of Breed) tiitli! See on lagi! No rohkemast ei oska unistada. Huvilisi, kes soovisid Bangerit aretuseks kasutada, tekkis mitmest riigist. Aga düsplaasiauuringu saab teha alles 18-kuuselt.

Aga meie õnn jäi üürikeseks. Umbes aasta hiljem märkasin, et koer on kõhn ja karvkate kehvake, avastasin, et ta oli kogu ettepandud toidu maha matnud, mitte ära söönud. Kiiresti veterinaari juurde... ja maailm kukkus kokku. Ital olid neerud väga haiged ja mulle öeldi kohe, et teda ravida enam ei saa. Sellegipoolest sain koju kaasa süstlad ja tilgutid, eritoidud jne . Nädalaid lootsin, et juhtub ime. Aga seis läks aina hullemaks, koer kannatas kohutavates valudes. Ja tuli teha otsus...Esimest korda elus neelasin unerohtusid, mu lein oli talumatu. Seda lugu kirjutades on praegugi silmad märjad.

Milline on siis kasvataja vastutus, kui juba on antud oma parim ja tehtud nii öelda parimad valikud? Olla olemas. Toetada nõu ja jõuga kui vaja. Kasvataja ei saa jäädagi sinu koera eest vastutama ja kulusid katma. Kui valid omale võtta koera, siis see on ju sinu valik - sa ise valid kasvataja, kellelt soovid kutsikat ja valid ka kutsika. Valid teadmisega, et ta on elusolend ja ta võib vajada ka arstiabi. Ja selle valikuga langebki vastutus juba sulle, koeraomanikule. Kui sul just pole väga kaalukaid argumente, et kasvataja on tahtnud teadlikult sulle haiget koera müüa.

Üks Soome kasvataja, kes oli njuufasid kasvatanud aastakümneid, ütles, et kui hakata aretuses ainult väga heade tervisetulemustega koeri kasutama, on tegelikult tulemuseks haiged koerad. See kasvataja proovis ka Bangerilt pesakonda saada, aga kahjuks tema valitud emane ei olnud määratud emaks saama ja ei tiinestunud.

Tagatipuks juhtus Bangeriga ka selline lugu, et märjal murul äikest tagasi ajades ta libises väga õnnetult ja küünerliigesest tuli kild välja. Doktor Lasn, kes ta ära remontis, ütles, et see ei olnud tema number kolme-vääriliste küünarliigestega seotud, vaid siiski eraldiseisev õnnetus. Õnneks oli mul lemmikloomakindlustus ja soovitan seda kõigile lemmikute omanikele.

Sain aru, et nii nagu iga lapski sünnib erilisena oma heade ja nõrgemate omadustega just sellesse peresse, kuhu ta sündima peab, siis nii saab ka iga pere omale just sellise koera nagu saatus tahab. Muidugi annab ise palju asju vussi keerata. Kui lased ikka kutsikal libedal parketil uisutada, mööda treppe turnida ja veereda või ta põssaks ja ülekaaluliseks söödad - siis pole vist peale iseenda kedagi hilisemates hädades süüdistada. Minul polnud kedagi süüdistada, ei osanud ma kasvatajale midagi ette heita ega ka endale.

Ma ei tea Eestis ühtegi njuufakasvatajat, kes lihtsalt vorbiks kutsikaid teha, et paneme aga minu Polla ja sinu Muki kokku ja voilaa, pappi tuleb! Kõik nad panustavad kõvasti: toovad parimaid koeri ja uut verd sisse, uurivad sugupuid ja teevad terviseuuringuid jne. Nad kindlalt annavad oma parima, selles ma ei kahtle!

Tean ka lugusid, et kui kohe alguses on kutsikaga mingi terviseprobleem, siis ostetakse kutsikas tagasi. Või on antud tasuta uus kutsikas järgmisest pesakonnast. Ja kõigile, ka viletsamate tervistega koertele on otsitud kodud, kus neid armastatakse sellistena, nagu nad on.

Mis mind ajendas praegu kirjutama? Mul pole juba aastaid ühtegi koera, sest minu elukaaslasel on allergia ja vahepeal olid elutingimused koerapidamiseks mõeldamatud. Ma pole mitte kuskilt otsast juba aastaid koeranduses sees ega njuufamaailmaga seotud. Mitte ükski kasvataja ei ole minu sõber, aga ma tunnen ja tean enamusi neist. Nad kõik armastavad seda tõugu! See panus, mis nad annavad selle tõu jätkumisse, on lihtsalt hindamatu! Ma räägin nii ajast, kuid ka rahast. See on ülikallis hobi. Mitte üks kutsikate pealt teenitud euro ei ole tegelikult kasum, vaid korvab juba aastaid ja aastakümneid tehtud kulutusi.

Mul on kurb, kui tajun, et minu armastatud tõule langeb kaela oht saada "väga ohtlikuks ja haigeks" koeratõuks, keda inimesed võibolla ei julgegi enam endale soovida. Olen kindel, et tervisehädasid on teisteski tõugudes ja liigesteprobleemid on suurtes tõugudes väga sagedased. Nagu ka inimestel. Mina tean vist enamusi tervisohte, mis njuufadega kaasas võivad käia, sellest hoolimata on see tõug minu elu armastus! On öeldud, et üks kord njuufa, alati njuufa! Ja nii see tõesti on. Koerad on toredad, aga njuufa on njuufa.

Väga harva, aga vahel siiski, trehvan mõnes aias njuufikut. Meil on alati kohe millestki omavahel rääkida. See tunne, mis minus üles kerkib, on kirjeldamatu! Sest see side ja armastus, mis minu kaks imelist mõmmikut mu ellu tõid, on parimad kogemused mu elus.

On ju tore, et meil Eestis leidub newfoundlandi koeri nii väga armastavaid inimesi, kes on sellele tõule pühendanud kogu oma elu ja et meil üldse sünnib vahest pesakondi!