Loomapargi töötajate sõnul pole Karoliinal mahti talveund magada, kuna 26.detsembril peetakse igal aastal tema sünnipäeva. Niisugune on traditsioon, kuigi Karoliina täpne sündimise päev pole teada. Küll teatakse, et vanust on tal praeguseks 24 aastat.