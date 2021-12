ILSE BLOGI | Oleme ikka sõbrad edasi, eks?

Ilsele konfliktid ei meeldi, ta teeb omalt poolt kõik, et need kiiresti laheneksid. Õnneks ei tule neid kuigi tihti ette ka. Koera koonu pissiloigou sisse toppimine harimise eesmärgil on teatavasti vananenud pedagoogikavõte ning ega meil seda tegelikult vaja poleks läinud ka. Kutsikana oli tal ajalehe-süsteem selge juba siis, kui kahe ja poole kuusena meile kolis ja nüüd ei tule õnnetusi enam ammu ette.

Küll aga on meil erinevad arusaamad sellest, mida taks peaks või ei peaks tegema, kui ta üksi kodus on. Õnneks Ilse ei näri ega laamenda, aga koju jõudes leiame me siiski alati eest mõne riiulist, laualt või nagist maha kistud asja, olgu selleks siis laudlina või sall. Ise ta muidugi mõistab, et üllas tegu see ei ole ning tõmbub alandlikult rulli ja maadligi enne, kui keegi talle üldse midagi öelda jõuab. Moepärast oleme talle natuke etteheiteid teinud, aga kuna murekorts silmade vahel reedab siirast kahetsust, siis tundub see endale pigem naljakas.

Vahetevahel ei suuda ta vastu panna kiusatusele tuhnida ja kaevata aknalaual asuvates maitsetaimete pottides ning sealt mulda välja kaevata. Ka siis püüab ta tagajärgi leevendada kehakeeles ülimat kahetsust väljendades. Samas kiusatus on siiski nii suur, et tegemata seda ka jätta ei saa. Pahandamise alternatiivina kinkisime talle jõuludeks hoopis mänguasja, millega ta üksi olles oma igavust leevendada saaks ja mis vähemalt reklaami järgi peaks tõstma ka koera IQ-d.