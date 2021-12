Hunt Foto: Argo Ingver

Hundijuttude, luuletuste ja loitsude rohkus on Eestile omane. Just võsavillem on rahvapärimustes enim kujutatud lemmikloom. Katkendi Ilmar Rootsi raamatust "Susi - meie rahvuslooma 523 nime" loeb näitleja Bianka Randell.