FOTOD | Kodust põgenenud koer ja metskits magasid teineteise kaisus

Valner ei täpsusta, kus lugu aset leidis, sest metsloomade aitamine võib teinekord kaasa tuua kurbi tagajärgi. Ta lisab aga, et pea kuu aega tagasi plehku pannud koer on nüüdseks kodus tagasi. "Kitseke ilmselgelt igatseb veidi teistmoodi sõbrakest taga, aga Loomapäästegrupp on nõu ja jõuga nii metsaasukale kui ka hoolivale pererahvale toeks. Kas koer ja metskitseke olid kõik see aeg koos? Vaevalt, aga nii on vähemalt paganama tore mõelda," mõtiskleb ta.