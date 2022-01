Kas sinu kiisul on juba TV? Vaata, millist televisiooni kassid omapäi olles naudivad

Kassi jaoks on tema inimesed tema elu fookus. Ta sõltub neist ja kui neid ei ole, peab ta ise kuidagi leidma meelelahutust.

Kas teadsid, et igav keskkond tekitab kassile stressi? See omakorda võib luua aluse nii tervishäiretele kui ka pingetest tekkinud ebameeldivatele käitumistele. Kui kassil ei ole võimalik oma loomupärast jahtimist läbi mängida, siis saavad jahiobjektiks kardinad, diivanid ja muud selleks mitte ettenähtud objektid.

Vaata oma kodu ja kassi võimalused selles keskkonnas jahtida, joosta, peitust mängida. Kas tal on selleks pedupaiku, erinevaid tasandeid ja pallikesi-mänguasju?

Üks inimesele kõige mugavam (alustame lihtsatest sammudest) variant ajaks, kui inimene on tööl või hõivatud, on pakkuda kassile kassi TV-d. Selleks võta lahti Youtube ja pane otsingusse "Cat TV". Sulle tuleb suur hulk valikuid. Väga paljud on 8 tundi pikad või pikemad.

NB! Esmakordsel näitamisel ole ise kodus ja jälgi,

a) et see oleks kassile ohutu: kass võib püüda telekas nähtut käpaga kinni püüda,

b) teleka ümbruskond peaks kassile turvaline olema - vaata, et ei ole ohtu, et midagi kassile peale kukub või ta ise kuhugi õnnetult kukub, sh vaata, kas televiisor on turvaliselt kinnitatud,

c) kas kassi huvitab see, mis telekast tuleb? Otsi talle sobiv tele-action. Ühe näite leiab siit: