Kohviveskisse peidetud amfetamiin ja alaealine, kes soovis elust lahkuda: nende politseikoerte kontole jäävad hindamatud saavutused

Iga aasta alguses autasustab Põhja prefektuur parimaid koerajuhte ja parimat patrulli- ning narkokoera. Eelmise aasta parimad koerajuhid on Julia Eesalu ja Natalja Potaptšuk, parimaks patrullkoeraks valiti kolmandat aastat järjest belgia lambakoer Sharky ja viiendat korda nimetati parimaks narkokoeraks vene jahispanjel Raita.

Politseikoer Sharky on kuueaastane belgia lambakoer, kes valiti Põhja prefektuuri parimaks patrullkoeraks ka kahel eelneval aastal. Sharky perenaine Julia Eesalu nimetati parimaks koerajuhiks juba kuuendat korda. Varem on Põhja prefektuuri parima partrullkoera tiitli kolmel korral saanud Julia eelmine teenistuskoer Macho. Macho saadeti 2019. aastal pidulikult pensionile ja nüüd elab ta Julia kodus.

Sharky läinud aasta suurimate saavutuste seas on hooldekodust kadunud eaka mehe elu päästmine, kuriteopaigast olulise asitõendi leidmine ja liiklusõnnetusse sattunud autost narkoainete avastamine. Kaheksa-aastase vene jahispanjeli Raita jaoks on see oma töösuuna kategoorias viies tiitlivõit. Natalja Potaptšuk valiti parimaks narkokoera koerajuhiks 11. korda.