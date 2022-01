ILSE BLOGI | Pauk käis, kas jaht ka tuleb?

Tõelise karastuse said aga meie Valencia lähistelt pärit varjupaigakoerad Cassandra ja Messi. Ükski Valencia koer lihtsalt ei saa paugutamist karta, kuna just selles miljonilinnas toimub kevadeti maailma suurim paugu- ja pürotehnika festival Las Fallas, mis kestab kuu aega jutti. Isegi tited, kes veel vankrist välja ei pääse, loobivad paugutajaid nii, et maapind väriseb. Kuu aja jooksul see linn ei maga, aga fakt on see, et meie närvid läksid enne läbi kui koerte omad. Las Fallase kõrval on paar aastavahetuse päeva/ööd Eestis täielik morsipidu.

Selle kirjutisega ei püüa ma loomulikult õigustada inimeste meelelahutuse arvelt loomadele kannatuste põhjustamist. Kujutan täiesti ette, milline peavalu võib koeraomanikule olla teadmine, et detsembri lõpp on käes ja kõik see algab jälle otsast peale: emigreeru või kannata. Looma aitamiseks on ka üsna vähe võimalusi - mõningaid neist oleme Delfi Lemmiklooma portaalis tutvustanud. Aga hea meel on tõdeda, et inimesed on sel teemal üha empaatilisemad ning annavad endale aru, et nende mõnesekundiline eufooria võib neljajalgse jaoks tähendada surmahirmu. Ega me Ilset ka selle jahijutuga segadusse ajada või lootusi kõrgele ajada ei taha - pole ju põlvpükstes jahimeestki!