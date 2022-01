Vastu tahtmist koerast ilma jäänud mees süüdistab varjupaika omavolis ja mustas äris

Rocco koduotsingu kuulutus on siiani üleval varjupaiga kodulehel

„See on kindlalt tellimustöö!” põrutab Pärnus elav Ülar Rüga, kelle koer Rocco möödunud nädala lõpul Pärnu varjupaika ja sealt edasi juba uude koju sattus. Varjupaiga esindaja koos korrakaitsjaga käis tema kodus siis, kui meest ennast kohal ei olnud, võttis loovutamislepingule allkirja tema eakalt emalt ja viis koera ära. Viie päeva jooksul ehk tavapärasest märksa kiiremini on tõupaberiteta Saksa lambakoerale juba uus kodu leitud, mistõttu Ülar ja tema ema on otsustanud ette võtta kohtutee.