Omanik sulges kassi "karistuseks" külma kätte linnuvaatlustorni

"Selliste inimeste kohta ütles kunagi keegi "tuli põleb, aga kedagi pole kodus" ja tuleb tunnistada, et pagana õigesti öeldud," nendib turvakodu sotsiaalmeedias.

"Eks saate isegi aru, miks sellise leiu puhul helistati meile, mitte GPSil olevale numbrile. Kukkumisest või alla hüppamisest murtud luud, rebastele kõhutäieks saamine... Mõeldagi ei taha, mis oleks vaese loomaga juhtuda võinud! Lisaks ju lumi, jää ja miinuskraadid, tegu on scottish fold tõugu kassiga, kellel varasemalt on olnud käitumis-ja pissiprobleemid," kirjutab turvakodu.

Nende inimesed taipasid kohe, kelle kassiga tegu. "Kahjuks omanikud ei tunnistanud ega ilmselt ei saa siiani aru, et nende poolt tehtu on looma abitusse olukorda jätmine ja täiesti mõistusevastane ja absurdne käitumine. Mingil määral oleks mõistetav, kui selle loo taga oleks laps, aga kahjuks kiisu pererahva õrnem pool on kõrgharidusega ja lastega tegelev inimene," seisab ühismeedia postituses.