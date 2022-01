"Mu kassid on türklaste moodi: hingelised ja emotsionaalsed!" Eestlanna võttis südameasjaks Istanbuli tänavakasside eest hoolitsemise

"Mul õnnestus üks Çay tütardest kätte saada alles siis, kui pöördumatu kahju oli juba tekkinud- selleks hetkeks, kui ta veterinaari juurde sain, oli ta oli jäänud pimedaks ja enam ta silmi päästa ei saanud. Ma tunnistan ausalt, et läksin tohter Umuti juurde kurva sooviga osa teie annetatud raha eest kiisu valutult ja väärikalt kasside taevasse lähetada - tänaval oleks teda oodanud kohutav ja piinarikas surm autorataste all," tunnistab Hille. "Kuid Umut, lahke hing, küsis siiski, et kui annaks talle võimaluse? Ja kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem- nädal aega hiljem oli leitud üks lahke naine, kes oli nõus pimedakesele kodu pakkuma. Eutanaasia asemel, kulla sõbrad, maksime tema kliinikupäevad, silmaoperatsiooni, steriliseerimise ja parasiiditõrje, ja Kurabiye (Küpsis) elab nüüd igati väärikat elu oma uues kodus"

Tänavakassidega kaasnevad enamasti paratamatult ka tervisemured. Nende lahendamise nimel on Hille kõvasti võidelnud ning Eestistki annetusi korjanud. "Siiras aitäh lahketele annetajatele, teie toel on meie tänava kassid söönud, terved ja läikiva koheva kasukaga!" ütleb ta.

Kuna Hille reisib suhteliselt palju, peab tal olema tagala. Selleks on tema naaber, kes kiisude järele vaatab, kui naine ise sõidus on. "Aga kui tagasi tulen, siis nad lausa klammerduvad mu külge. Magavad kolmekesi mu peal. Talvel hea soe!" rõõmustab ta.

Loomaarmastajast eestlanna võrdleb oma kasse kohalike elanikega. "Mu kassid on türklaste moodi: hingelised ja emotsionaalsed! Nad oskavad oma armastust ja tundeid väga hästi välja näidata. See on nii tore! Minik jookseb alati uksele vastu mulle nagu koer ja tõuseb kahele jalale, et talle kohe pai teeks." Samas möönab ta, et igal kiisul on siiski oma iseloom ja vahel tuleb ette ka omavahelist kätši.

Endistele tänavakassidele oleks keeruline selgeks teha, et püsigu igavesti toas. "Instinkt on neil õue minna, tuppa neid lukustada ei saa. Lähevad hulluks. Aga näiteks Härra käib vetsus nagu inimene," räägib Hille. "Nad on hämmastavalt intelligentsed!"

Ülejäänud tänavakasse püüab Hille jõudumööda toita. "See vajadus on muidugi põhjatu auk," nendib ta. "Paljud kohalikud hoolitsevad nende eest samuti, aga seda pole iial piisavalt."

Prügikasti tagant leitud Kribu, Härra ja Minik on Hille kodukassid, kes käivad päeval ka õues jalutamas ning naasevad seejärel kuulekalt. "Need kolm kassi valisid mu ise välja, mitte mina neid. Nad hakkasid mu kassideks täitsa vabatahtlikult," kinnitab Hille.



Teisel kiisul, Silmakesel, mädanes peast välja üks silm. Hille nägi tõsist vaeva, et metsikut kassi toiduga meelitamise teel tabada ja arstile toimetada. "!Eelmisel reedel sündis ime- olin just eesukse lahti teinud, et Mırrale, Çayle, Argpüksile ja Silmakesele süüa anda, kui ta pulmaväsimusest valvsust kaotades kuidagi hooga esikusse sisse jooksis. Selle peale lükkasin mina, tsäuh! ukse kinni nagu ninja," kirjeldab Hille. "Peale võitlust, mida ma ei hakka täpsemalt kirjeldama, sest see oli traumaatiline nii talle kui mulle, sain ta käte värisedes ja ilma suuremate haavadeta kasti ning viisin otsejones dr Umuti juurde. Ta tiim imestab tänaseni, kuidas sellist metslast kinni püüda võimalik oli, sest kedagi ta endale ligi ei lase ja kardab nii õudselt, et on kogu aeg agressiivne."

Vaatamata kõigele sai Silmake opereeritud, kastreeritud ja haavad kinni õmmeldud.

Kuna tegu on tõelise metskassiga, siis ei julge keegi prognoosida, et ta omale päriskodu leiaks, kuid Hille on valmis tema kui tänavakassi eest edaspidigi hoolitsema, samuti silma peal hoidma tema vennal ja emal ning viimase ka kinni nabima, et ta rohkem poegida ei saaks.

Kui kiisude lugu sind puudutab ja tahad nende tulevikku rõõmsamaks muuta, on võimaik teha annetus Luminor pank, konto: EE641700017002703864 Hille Hanso või hakata mõnele kassile virtuaalseks kasuvanemaks - sellisel juhul lubab Hille sind kiisu käekäiguga regulaarselt kursis hoida.