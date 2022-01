Kättemaksuks otsast rebitud peadega papagoid ja kägistatud kass - just nii lõppes aasta mõnele karvasele ja tiivulisele

"Lubatud korteri süütamine jäi küll ära, aga mehe vimm ja solvumine oli nii suur, et ta võttis puurist kaks papagoid ning rebis neil toore jõuga pead otsast. Eelkõige oli see suur šokk kolmele pisipõnnile, kes saabudes oma lemmiklinde enam eest ei leidnud," kirjeldab Valner.

Lugu on Valneri sõnul oma lahendust leidmas, sest naine tegi politseisse avalduse. Koridori jäetud linnud võttis Loomapäästegrupp enda hoole all. Loomapäästjad võtavad seda lugu eriti valuliselt ja on perele igakülgselt toeks, sest tegu oli Kärberi tänava koduloomaaiast päästetud lindudega, kes just sinna perre loovutati. Kahjuks jäi nende elu lühikeseks, aga omalt poolt lubab ühing teha kõik, et süüdlane väärilise karistuse saaks.