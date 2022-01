Vaba nagu tuul! Legendaarse rändurkoera põrm võib leida koha tema monumendi ümbruses

"See oleks sümboolne: ta oligi vaba nagu tuul," põhjendas Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner . Tema sõnul on Loomapäästegrupp valmis kandma koera kremeerimisega seotud kulutused, nagu tasus kuni lõpuni kõik temaga seondunud arved.

Valneri sõnul oli Žorik erakordne koer, kes suutis ühendada erinevaid kogukondi ja kes jääb igaveseks meelde kui Kalamaja sümbol. Selle tõestuteks olid täna paljud inimesed toonud koera monumendi juurde küünlaid ja lilli. "Eks elu jooksul oli ka neid, kes tahtsid temast lahti saada - teda on pekstud ja keeva veega loobitud, aga peale jäi ikkagi inimeste headus," rääkis Valner. "Žorik oligi nagu Kalamaja elanikud ise - tore, boheemlaslik, vaba ja pisut metsik."

Ta lisas, et Žoriku erakordsust toonitab seegi, et loom ületas korduvalt ka välismeedia uudistekünnise. "Ma ei tea, et Eestis oleks rohkem koeri, kellest oleks kirjutatud nii Venemaal, Ameerika Ühendriikides, Indias kui Hiinas. Uudis tema monumendi valmimisest võeti igal pool väga hästi vastu ja venelased rajasid selle eeskujul ka samasuguse skulptuuri mäletuseks kodututele loomadele," tunnistas ta.