VIDEO | Põssa või madu? Multika-Vanamees satub loomadega kohtudes riskantsesse olukorda

Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhataja Timo Kark kinnitab, et Loodusveebil läheb hästi, portaalis leiduv informatsioon uueneb pidevalt ja veeb on väga palju kiidusõnu saanud. "See näitab, et oleme saanud valmis hea keskkonna, mis on inimestele jaoks vajalik ning kust leiab mitmekesise informatsiooni ja suuremad loodusega seotud sündmused kiiresti üles," rõõmustab ta.

Timo Kark leiab, et värske "Vanamehe multikas" on humoorikas, kuid samas väga õpetlik, "Meid ümbritsevas looduses on väga palju sellist, mille kohta me kõike ei tea. Loodusveebi eesmärgiks ongi pakkuda vastuseid erinevatele küsimustele, mis inimestel loodusega seoses tekkida võivad. Näiteks Vanameeski oleks võinud enne metsa minekut uurida, mida tasub erinevaid loodusande korjates meeles pidada," rääkis Kark. Ta rõhutab, et klipis nähtu on vaid üks väga väike osa, mida Loodusveebist Eesti elurikkuse kohta teada saab.