MTÜ Cats Help kassitoa kiisud

Sügisel Mustamäel avatud MTÜ Cats Help kassitoas saavad kokku kiisud, kes tänavaelu käigus muidu varem või hiljem hukka saaksid. Enamik neist on algatuseks pahurad ja ignorantsed, kuid igapäev, kus inimesed nende päralt on, lepitab ka kõige tõrksamad südamed. Mõnikord süttib armastus ka esimesest silmapilgust.