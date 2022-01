ILSE BLOGI | Kelle auto see on? Minu!

Dogi Glammy pärast ostsime aastaid tagasi isegi suurema auto - Chrysler Gran Voyageri, et mürakas hiiglane tagaruumi mahuks. Rännupisikust vaevatud perekonda ei hoia kodu küljes kinni isegi tittede ja koertega. Libedalt kogu see lugu siiski ei läinud, sest dogile autosõidud ei meeldinud. Ta kippus alati ilastama ja öökima ning ükskord võttis temale omaselt vaevaks ka auto ühest otsast teise jalutada ning lehmakoogi suurused hunnikud maha jätta, kui me ühes kämpingus parasjagu end retseptsioonis sisse registreerisime. Sellist kogemust ei sooviks ka vihavaenlastele, kui neid leiduks.

Väiksema ja portatiivse koeraga on kõvasti lihtsam. Ilse sai tuleristsed juba siis, kui teda Riia lähistelt ära toomas käisime. Kasvataja auto oli pilgeni haukuvaid takse täis, nende hulgas ja Ilse ema ja vanaema, kes kutsikaga hüvasti jätma olid tulnud. Seejärel ei jäänud muud üle kui ta meie autosse ja vastostetud puuri ümber tõsta ning pidada pöidlaid, et kõik sujuks.

Sujuski lausa ootamatult ladusalt. Isegi pelutavalt - kahe ja poole kuune kutsikas oli terve tee nii hiirvaikselt, et hakkasin juba kahtlustama, et talle on unerohtu manustatud. Paar korda pidasime reisi jooksul auto isegi kinni, kontrollimaks et ta ikka hingab.

Edasi ongi auto ja Ilse koostöö samamoodi toiminud. Puur on tema turvapaik ja kui me mõne pikema sõidu ette võtame, püsib ta terve tee täiesti vagusi. Ei mingeid probleeme! Küll aga saab ta väljagi piilumata aru, kui on jõudnud lemmikkeskkonda. Metsalõhna tundes hakkab ta puuris nihelema.

Samas on ta niivõrd liikluskuulekas, et ilma puurita sõit ei sobi kohe üldse, peidab mulle koonu sülle ning keeldub aknast välja vaatamast. Mitte, et me seda tihti praktiseeriksime, lihtsalt möödunud nädalal jalutasime kahekesi Rocca al Marest linna ja kuna tagasitee tundus madalatele käppadele liialt kurnav, võttis mees meid Pelgulinnast peale. No ei olnud Ilse tassike teed see puurita sõit!