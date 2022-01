Närvisüsteemi kahjustav taliraps tapab metskitsi, kes seda suuremas koguses tarbivad. Loomad muutuvad ebaadekvaatseteks ega oska enam liigiomaselt käituda. Kuna metskitsi on Eestis rohkelt, leiavad spetsialistid, et sel kombel hukkumine on looduse ringkäigu osa.