VIDEO | Joosep Vimm oma ärevushäirega koerast: "Ainult kindel rutiin aitab!"

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm on Cavalier King Charlesi spanjeli tõugu Cava omanik. Väliselt imearmsa ja inimsõbraliku koera õnnetuseks on aga keskmisest erutuvam närvisüsteem, mistõttu peremehel tuleb tema ohjes hoidmisega üksjagu vaeva näha. Loomaarstid on koerale isegi ärevusevastaseid ravimeid soovitanud. Vaatamata oma eripärale on Cava vahva mängukaaslane ja muuseas ka usin kohvikuskäija.