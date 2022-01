LIIGUTAV VIDEO | Lennusuled kaotanud tuvi saab füsioteraapiat

Imeline tuvi nimega Moira elab ühes Eesti Metsloomaühingu Tallinna hoiukodus. Ta kolis sisse, kuna oli kaotanud suure osa oma saba- ja lennusulgedest. Vabatahtlikud ei tea täpselt, mis temaga juhtus aga kindel on see, et selliste sulgede kaotus on ühe tuvi jaoks väga valus ja traumaatiline kogemus.

Moira oli peale sulgede kaotust jäänud pikaks ajaks jääle kössitama ning tema väikesed varbad ja jalad said tugeva külmakahjustuse. Rohkem kui kümme päeva on Moira saanud valuvaigisteid ja haavakreemi. Tema jalad on kaotanud igasuguse jõu, kuna ta pole valu tõttu viimase kümne päeva jooksul eriti liikunud. Ühe jala varbad on muutunud tuimaks ja kangeks.

Praeguseks on haavad ilusti paranemas ja Moira valu pole enam nii suur. Selleks, et ta uuesti kõndima õpiks käib Moira kaks korda päevas füsioteraapias, kus temaga 'jalgratta' harjutusi tehakse ja varbaid liigutatakse. Sellest nädalast hakkab Moira saama ka veeteraapiat, mis tähendab soojas vannivees jalutamist. Sellise kerge koormuse andmine Moira jalgadele aitab tal jõudu taastada, mida tal hädasti vaja läheb siis, kui ta suled on tagasi kasvanud ja ta on valmis oma sõprade juurde õue tagasi kolima.

Et hädaliste toidulaud kaetud oleks ning neid ravida saaks, palub Eesti Metsloomaühing neid toetada:

9009933 - annetad 5€

9009955 - annetad 25€

Kuula palun kogu jutt ära, sest muidu annetust ei toimu!

Toetuse võib saata ka pangakontole:EESTI METSLOOMAÜHING, EE952200221067573100SWIFT/BIC kood: HABAEE2XSelgituseks: "Metsloomade abistamiseks!"

PayPal konto link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick...