VIDEO | Piiritu loomaarmastaja Eino Roosioks: "Enne eksootilise lemmiku võtmist tuleb vähemalt 40 korda mõelda!"

Harjumaal Arukülas hobitalu pidava Eino Roosioksa majapidamises elab praegu üle saja looma ja linnu. Mõned neist on nii eksootilised, et taolisi liike ei leia isegi Tallinna loomaaia kollektsioonist. Aastaid loomadele pühendunud Eino on metsikute lemmikutega sedavõrd lähedane, et üks tema hoole all olevatest kakkudest magab vahel peremehe kaisus. See, et loomade-lindudega nende keeles suhtlema õppida, nõuab otsatut kannatlikkust ja tingimusteta armastust.