VIDEO | Edelatuul tõi hallhülged kaamera ette

Hülgepoegade suremus on suur ja seda just just esimesel eluaastal, kui võib hukkuda kuni pool sündinud järelkasvust. Sigimisikka jõuab noortest hüljestest vaid väga vähene osa. Seega võiksime aastaseks juurdekasvuks hinnata erinevate ohutegureid arvestades ainult 15%.