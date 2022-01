Aias varese jälitamisest ei piisa: kui palju peaks saama liikuda õuekoer?

Võin väita, et iga neljas koer, kes massaažis käib, on ülekaaluline. On omanikke, kellele on see tulnud üllatusena, sest millegi pärast arvatakse, et koer peaks välja nägema nagu sardell ja kui talje paistma hakkab (jumal hoia veel ribide eest), on koer nälginud. Tegelikult see nii ei ole. Koeral peaks tõesti talje paistma ja lisaks peaks katsudes hästi tundma ka tema kolme viimast roiet. Kui koer on ülekaaluline, hakkab rasv kogunema seedeelundkonna vahele, selg ja tugiliikumisaparaat saab suurema koormuse. See põhjustab juba valu, igasugused vigastused, põletikud on kergemad tulema ja tihti tulevad ka. Seega tuleks vaadata, kas toidukogused toetavad või pigem lõhuvad koera keha? Maitsestatud kodutoidu andmine on samuti eelmine sajand, selle kahjulikkusest võivad erinevad toitumisspetsialistid pikalt rääkida. Ole teadlik, mida ja kui palju koera suust sisse läheb. See on sinu vastutus.

Elu on edasi läinud, ketis koera pidamine ei ole argumenteeritud ega koera kehale parim elu veetmis viis. Oleme näinud küll Heiki Valneri kurbi lugusid ketikoertest, kes vähemal või rohkemal määral õnneks keti otsast pääsevad. Tõde on see, et ketis pidamise mentaliteet alles hakkab murduma ja on palju, kes veel selliselt toimetavad. Mina seda koera keha ja psüühika seisukohast õigeks ei pea. Koerte pidamise tingimused peavad muutuma ja need saavad muutuda vaid meie mõttemaailma muutumisega.

Minu küsimus on, kas see ongi parim koera eluviis, kus suhtlemine minimaalne, kord päevas pudrulähker ette ja elabki vaid oma elu? Sama teema on ketikoertega. Ma ei tea, kas sel koerapidamise tüübil erilist mõtet ongi, välja arvatud haukumise ehk uksekella funktsioon. Ja vahel hauguvad nende perenaised ka kõvemini kui nende koerad...

Toakoertel ma ei peatuks, neil on hästi. Räägime õuekoertest, mis iganes see sõna "õuekoer" ka ei tähendaks.Kui koer elab väljas, siis tal peaks olema kindlasti varjualune, kuhu minna nii palavuse kui ka külma eest. Samas 24/7 vaid palja maa peal magava koera kehatemperatuur langeb, vere ringlus kehas on minimaalne ja pikemas perspektiivis mõjub liigestele. Noor koer saab hakkama, vanem nii väga mitte. Vaikselt valutab, vaikselt hääbub...

3. Liiguta oma koera

Üks tore müüt, mida murda, on jällegi see, et "koduhoovi koer jookseb oma aias piisavalt". Kas ikka jookseb? Jookseb, kui ta teise koera või lastega joosta saab. Kui ta on kodus aga üksik hunt, siis ei ta jookse üksi seal aias miskit. Paari mööduva koera peale võib olla kargab püsti, teeb paar suuremat tiiru ja kõik. Liikumise all me mõtleme ikka näiteks kuni tunnist koeraga kõndimist, jooksmist või mis iganes koera keha võimaldab teha.

Kui koer saab oma aiast välja, on seal väga palju teisi lõhnu, mis väsitavad ka tema vaimu. Selleks, et kõik vedelikud liigestes ja ained kehas liikuma läheksid, on rohkem vaja kui korra värava juurde jooksmine. Selleks, et lihased ei kõhetuks ja oleksid heas toonuses, on vaja rohkem, kui varese järel aias jooksmine. Seega, on oluline, et koer saaks ka väljaspool oma aeda /aedikut liikuda ja oma vaimule tööd. Kõik, mis seisab, see vaikselt laguneb ja nii karm kui see ka ei ole- nii see on.

4. Küünte lõikamine on võti!

Väga paljud lõikavad koertel küüsi ja väga paljud seda jällegi ei tee. Küünte lõikamine on isegi olulisem kui karva pügamine. Kui tema soeng on natuke vanamoodne ja turris, siis sellest ei juhtu veel midagi. Kui aga küüned on pikemad kui võiks, muutub jala asend valeks, samuti ka liigeste asend, lisaks tekitab pikk küüs koerale valu, varbad lähevad kõveraks ehk siis terve toetuspind läheb tasakaalust välja. Kui ise ei saa koeral küüsi lõigata, tuleks otsida keegi, kes seda oskab ja teha sellest igakuine rituaal. Ja kui keegi ütleb, et "tema koer närib ise oma küüsi", siis minu küsimus on, et kas ta tõesti närib need selle pikkuseni, mis nad olema peaksid ja kui ta tunneb nende vastu suuremat huvi, siis kas seal midagi valulikku juba ei toimu?

5. Puudutus muudab

Väga paljud koerad ei luba end puudutada. Miks? Sellel võib olla väga palju erinevaid põhjuseid: koer juhib sind; tal on kuskilt valus, kust puudutad; ta ei ole harjunud sellega, on pinges vms. Lihtsate massaaživõtetega saab omanik oma koera kehas olevat valu leevendada. See, aga tähendab, et tunned oma koera keha, tema valusaid kohti ja ta lubab sul neid puudutada. Sellepärast on oluline hakata harjutama puudutustega juba kutsikaeas. Väga paljud omanikud ei saa ka küüsi lõigata just selle tõttu, et koer ei luba end puudutada, meeldib see küünte lõikamine neile siis või mitte. Olles koerale kindel juht, usaldab ja kuulab ta peremeest ka rohkem. Seega, kumb teist juhib- koer sind või sina koera?

Allikas: loomalepai.ee