Eesti Metsloomaühingu vabatahtlik Kristi Meikar tõdeb, et ei pruugi olla kõige mugavam sõber - sageli saabub ta külla koos oma loomaaia ja nende toidumoonaga. Kristlasena on ta jumalale tänulik, et omab privileegi abituid loomi ja linde elule turgutada.