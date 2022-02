14 nippi, kuidas vältida lemmiklooma liigset huvi toataimede vastu

KASS JA MURU Foto: Rauno Volmar

Nii kassid kui koerad armastavad vahel toataimi näksida. Põhjuseid võib olla erinevaid ja kõige lihtsam selgitus on see, et lemmikul on igav. Mõned taimed on oma välimusega atraktiivsemad, näiteks kassidele meeldivad eriti peenikeste lehtedega taimed, lisaks võib huvi tekitada taime lõhn ja maitse.