ILSE BLOGI | Kui koer on töötu

Sarnaselt paljudele taksiomanikele ei võtnud ka meie Ilset siiski jahipidamiseks, vaid niisama peresõbraks - takse on suhteliselt lihtne pidada ja (mis eriti oluline!) ka kaasas kanda. Ta ei ahelda sind kodu külge kinni, nagu kipub juhtuma suuremate koertega, keda päris igal pool ei aktsepteerita. Aga ka peresõber tahab tegevust ja tegelemist - samamoodi talvel, kui väga ringi mütata ei saa.

Esimese mänguasja pani Ilsele kaasa juba kasvataja, kui me talt kutsika ostsime. Sellest sikutamisnöörist pole mõistagi enam midagi järel. Teiste pehmete mänguasjadega on läinud samamoodi. Taksi erakordse visaduse tõttu närida jätkub neid üsna lühikeseks ajaks - see-eest jätkub tööd aga harjale ja robottolmuimejale, et nende räbalaid toast taga ajada.

Internetist tellitud nuuskimismatt on titekatele - sealt leiab kõik peidetu liiga kergesti üles, pigem kõlbab seegi närimiseks. Ja kui juba suuremaks tuhnimiseks läks, siis miks mitte potiürtide muld aknalaualt?

Küll on meil väga hästi vastu pidanud klassik - notsunäoga kummist toidupall, mida saab vajadusel ka niisama pallimänguks kasutada. Kui see just parasjagu kadunud ei ole, leidub Ilse päevaplaanis kindel õhtupoolne aeg, millal ta seda perele loopimiseks ette hakkab tassima. Nii võiks tunde kulutada, kui vaid endal samasugune järjekindlus oleks.

Kui pall on kadunud, ajavad asja ära plastikust veepudelid. Nende boonuseks on asjaolu, et neid mööda põrandat taga ajades saab lausa kõrvulukustavat müra toota. Veidi väiksem boonus on see, kui need katki õnnestub närida, (ikka õnnestub!) võid leida sobimatust kohast (näiteks oma voodist) teinekord ka veeloigu.

Järelpuhastus (kodujuustu- või hapukooretops) pakub samuti mõneks ajaks meelelahutus. Nende puhul peab muidugi hoolikas olema, et teravad plastikust otsast kõhtu ei satuks. Ja siis meil on veel see jõulukingiks saadud masinavärk, mida käpaga ringi ajada, et sealt maiustust leida - seda olen varem juba eksponeerinud.