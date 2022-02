Loomakaitsjad pakuvad koerte ketispidamise keelustamisel üleminekuaega

Tüli päästis valla kelgukoerte ühenduste soov saada seaduslik luba oma hoolealuseid aasta- ja ööpäevaringselt kahemeetrise keti otsas pidada. Nad väitsid, et koertel pole liikumisruumi vaja, sest nad liiguvad niigi palju. Loomakaitsjad pole selles aga veendunud ja nende sõnul on ka liikumisvajaduste rahuldamisenõude kontrollimine võimatu.

Kampaania "AITAB! Rahvaalgatus Loomakaitseseaduse ja sellega seonduvate õigusaktide muutmiseks" eestvedaja Heiki Valner kinnitas, et on Maaeluministeeriumiga antud küsimuses juba suhelnud ja nii veokoerte ketistamise kui ka "AITAB!" rahvaalgatuse teemadega lubati edasi minna.

"Jooksmiseks ja vedamiseks aretatud koertel on tohutu liikumisvajadus, aga seda ei täideta tänagi ning taolisi ketis virelevaid "veokoeri" ei aita keegi! Pärast seadusparandust võidakse nad aga lausa kahemeetrise keti otsa panna ning omaniku väidet, et koer jookseb iga päev 10-20 kilomeetrit, ei saa kuidagi kontrollida," ütles Valner ja lisas, et nii Eestimaa Loomakaitse Liit kui Loomapäästegrupp jäävad oma seisukohtade juurde, kuid koerte ketispidamise keelustamisele võiks määrata üleminekuaja.