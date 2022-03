Ärevushäirest vabanev Riki ootab pensionipõlveks tingimusteta armastust

Jõudes hoiukoju tundus kõik Richardiga, hüüdnimega Riki, hästi olevat. Üsna kiiresti saadi aru, et koeral on tugev ärevushäire ning ta ei taha olla hetkegi üksinda. Riki oleks hea meelega ainult inimese süles või kõrval ning kui mingil hetkel soovitud lähedust ei saa, annab sellest märku kiunumise või märgistamisega. "Kaissu ronides on ta väga armas hellik. Richard on imeline kaaslane kodusele inimesele, kuigi ta magaks enamuse päevast lihtsalt maha kui õues joosta ei saaks,"sõnas hoiukodu.

Hoiukodu on palju vaeva näinud ja tegelenud Riki ärevushäirega. "Kennelpuuri üle oleme väga rõõmsad, sellega on väga hea eemal olemist harjutada, tänu millele on tuppa hädade tegemine peaaegu kadunud," sõnas hoiukodu.

"Ärevusega toimetulemine on koera jaoks suur töö iseendaga, kuid juba praegu on Riki puhul märgata suuri edusamme. See tähendab uuele peremehele järjepidevat treenimist, mis kindlasti tasub ära: looma poolt tänutäheks saadud tingimusteta armastus on hindamatu. Richard on väga läheduse lembeline ja kindlasti otsib ta endale kodu, kus koera võetakse kui pereliiget," sõnab ELS turundus- ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank.

Richard ei sobi teiste koertega, küll aga lastega saab ta hästi läbi. "Arvan, et koera adopteerija peab arvestama temale kuluva ajaga, eramajas elamine sobiks talle rohkem ja üksi teda terveks päevaks kindlasti jätta ei saa. Inimesega koos olles on ta lausa imeline koer," lisas hoiukodu. Kindel on see, et Riki vajab endale omaniku, kes tegutseb teadlikult ja on valmis oma aega investeerima, et koer saaks elada murevabalt.

Kui tundsid ära enda uue pereliikme, siis täida loomasoovija küsimustik aadressil https://forms.gle/mDciQsF19fgUDVW27

Kui soovid Rikit toetada kuni uue kodu leidmiseni, siis võid...

kanda sobiva annetuse Eesti Loomakaitse Seltsi kontole, selgitusega "Rikii":

LHV Pank - EE977700771001365439

SEB - EE791010002019856000

Swedbank - EE332200221041248998

Luminor - EE541700017003583931

annetada helistades telefonile 900 7200 (10€) või 900 7225 (4€)