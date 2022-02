Kaks ränga saatusega Itaaliast pärit kaisukaru otsivad Eestis kodusid

Loomasõber Doris märkas Facebookis kohaliku elaniku Guendalina abipalvet - ta otsis üheksale noorkoerale üleuputusest pääseteed. Koerad veetsid oma päevad värisedes ja lootes leida kuiva kohta puhkamiseks.

Olukord tundus eriti nukker, sest kodutuid loomi Sardiinias on palju ning pontudele on pikemat aega otsitud uusi peresid, kuid tulutult. Doris tegi otsuse aidata koerad hädast välja ning tuua nad Eestisse.

Puree viibib praegu hoiukodus, kus vallutab ta oma rõõmsameelsusega südameid. Ta on üheaastane emane koer, kes on hoiukodu sõnul väga hell ja armas. Kuna käpalisel on selja taga stressirohked ajad, siis vajab ta uute inimestega natukene harjumist.

Puree on väga viisakas ning rahulik, ka väljas jalutades ei sikuta ega tiri. Toas meeldib talle vahest mängida, kuid noorele koerale kohaselt veedab ta enamus aja magades.

Tartufo on pesakonna pealik - ta arvab, et ta on kõige ilusam ja parem. Samal ajal on ta inimese seltsis üks suuremaid hellikuid - soovib pugeda kaissu. Suurele koerale omaselt unustab ta sülle ronides oma suure massi (pesakonnas kõige suurema kehaehitusega).

Käpalistel on pikk ja raske teekond seljataha ning loomad on märgatavalt stressis. Mõlemad koerad vajavad aega, et harjuda uue eluga.

Kui tundsid ära enda uue pereliikme, siis täida loomasoovija küsimustik aadressil https://forms.gle/mDciQsF19fgUDVW27

Kui soovid koeri toetada kuni uue kodu leidmiseni, siis võid. kanda sobiva annetuse Eesti Loomakaitse Seltsi kontole, selgitusega "Sardiinia koerad"

:LHV Pank - EE977700771001365439

SEB - EE791010002019856000

Swedbank - EE332200221041248998

Luminor - EE541700017003583931

annetada helistades telefonidele 900 7200 (10€) või 900 7225 (4€)