Imeline naasmine: neli aastat kadunud olnud ja surnuks peetud kass jõudis tänu kiibile koju tagasi

Järgmisel päeval sai MTÜ Cats Help kiisu oma hoiukodus vastu võtta ja plaanis oli ka teha kliinikuvisiit, et teha vajalikud protseduurid.

"Üllatus oli muidugi eriti suur, kui kliinikus selgus, et kiisu on juba on kastreeritud ja kiibitud. Eeldasime, et ehk siis see eelmine omanik on talle ikkagi need protseduurid ära teinud ja jätsime asja sinnapaika," kirjeldab MTÜ.