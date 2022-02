VIDEO | Tallinna loomaaia uusasukad pääsesid ümbrust uudistama

Erinevalt teistest känguruliikidest ei ole Bennetti kängurud nii soojalembelised, mistõttu meie kliima sobib neile päris hästi. Tõenäoliselt on oodata ka järelkasvu - ainult kaks isast looma on kastreeritud.

Kängurupoeg on sündides vaevu 1 gramm kaaluv embrüo ja peidab end emalooma soojas kukrus. Kukrus klammerdub embrüo nisa külge ning veedab seal kaks ja pool kuud. Alles seejärel hakkab kukrust välja piiluma ja käima. Huvitav fakt on see, et känguru kukrus on kaks nibu – suuremat kasutab juba väljas käiv poeg ja väiksemat uus arenev embrüo. Täiskasvanuna kaalub känguru 11-15 kilo.