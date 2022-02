ILSE BLOGI | Taksikoer on tantsulõvi

Ilse seltskondlik debüüt toimus aasta tagasi, kui meil Eesti Vabariigi aastapäeva puhul külalised käisid. Juba siis tekkisid teatud kahtlused, et temast saab tantsupidudel pigem nurgas istuja, sest õiged tuurid tõmbas ta üles alles siis, kui külalised lahkunud olid. Pikka aega ei tahtnud ta oma lähedusse üldse ühtki võõrast.

Aga tal ei ole sugugi vedanud oma peremeestega, kes on aastaid olnud seltsielu keskpunkt, nii et nendega käib paratamatult kaasas laul, tants, trall ja tagaajamine. Seega Ilsel on tulnud olukorraga leppida: võtta vastu külalisi ja aeg-ajalt ka ise visiite teha.

Viimasel ajal on ta otsustanud, et kui teistel on pidu, siis miks mitte ka temal. Ainult et tema arusaamine peost on pisut teistsugune ja taksinaljad ei pruugi kõigile ühtviisi vaimukad tunduda. Need on nimelt üles ehitatud pigem kottimisele: peolisi tuleb sõrmest, püksisäärest või käisest sikutada ja nügida. Taksile omaselt on ta selles väga järjekindel ka siis, kui olen sõpradele öelnud: ignoreerige. Sest igasugune reaktsioon leiab kohe reibast vastukaja.

Ilse on väga veendunud heteroseksuaal: tantsu- ja mängupartneritena eelistab ta alati mehi. See on isegi pisut kummaline, sest sageli kipuvad koerad pigem mehi kartma või umbusaldama. Meil on täpselt vastupidi. Möödunud nädalavahetusel sõi ta ühe sõbra närvid vist korralikult ära, aga viisaka ja väga koerasõbraliku inimesena ei hakanud sünnipäevalaps seda välja ütlema. Ühel hetkel saabub siiski ka õnnis uneaeg - ka siis sätib taks end mõne meesterahva külje alla tuttu. Mis on tegelikult tore, sest kombinatsioon taks ja sukkpüksid ei räägi just naisterahvaste kasuks.