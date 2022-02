TAHAKS KOJU | Uje Linda lööb õige inimese seltsis särama

Kui tavaliselt saab varjupaik teate, et kuhugi on ilmunud kass, keda keegi enda omaks ei tunnista, siis Linda puhul see nii ei olnud. Tal oli oma inimene, kes talle süüa andis ja pakkus ka peavarju. Kahjuks selle inimese tervis polnud enam nii hea, et ta oma kodus ise oleks hakkama saanud ning ta pidi kolima hooldekodusse, kuhu kasse kaasa võtta ei saa. Nii usaldati Linda varjupaiga hoolde, et talle uus kodu leida.