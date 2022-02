Praak, ebaõnn või hoolimatus: kuidas tervetel tõukoertel sünnivad defektiga järglased?

Välismaal operatsiooni eest tasutud tuhanded eurod, eluaegselt valudesse määratud või kõige mustema stsenaariumi puhul eutaneeritud koerad, kes on pärit ametlikult tunnustatud kennelitest – Delfi Lemmikloomani on jõudnud mitmeid juhtumeid, kus kasvataja poolt terveks tunnistatud ja suure summa eest müüdud tõukoer osutub uude koju jõudes ravimatult haigeks. Palusime spetsialistidel selgitada, kas tegu on küünilise pettuse või juhusega, mida tuleb ette ka parimates perekondades.