TAHAKS KOJU | Väikest kasvu möllumees Seymoure kibeleb heasse perre toakassiks

Seymour on omanikult halbade pidamistingimuste tõttu Põllumajandus- ja Toiduameti poolt võõrandatud vahva ja sõbralik kassipoiss, kellest tuleb pigem väiksema kasvuga härra. Ta on ilusa punase kasukaga, sõbralik, noor, mänguhimuline kass.

Seymour on kassitoa möllumees ja põhiline mänguasjade tagaajaja.

Kuna Seymour on FIV positiivne ehk tal on kasside immuunpuudulikkuse viirus, on ta sobilik ainult toakassiks.