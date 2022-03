Ida-Virumaal asuvasse Päite loomaparki kogunesid täna tuhanded loomasõbrad, et tähistada vastlapäeva koos neljajalgsetega, kelle senine saatus pole olnud just lihtsaim - enamasti on nad päästetud tänavatelt, hoolimatutelt omanikelt või karusloomafarmidest. Õhtu kulminatsioonina võis näha kohalike hobuste ja ja noorte Moskva baleriinide ühist tantsuetendust.