VIDEO | Tõeline kangelane: teenistuskoer Rikky leidis võsast abivajava mehe

„Äkki tuiskas koer võssa. Hakkasin tema kannul nagu akrobaat üle puuokste ronima. Korraks käis peast läbi mõte, et no sellest võsast vaevalt end keegi läbi murraks,“ kirjeldas koerajuht Aleksandr. Aga just sellest võsast leidiski teenistuskoer Rikky abivajava mehe