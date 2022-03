ILSE BLOGI | Kas koer muutub peremehe nägu või vastupidi?

Ilsel ei ole vaja muretseda Ukraina sõja, elektri- ja kütusehindade tõusu või koroonaepideemia pärast, ehkki mingil hetkel võivad kaks esimest teda kaudselt puudutada. Õnneks ei nakku vähemalt koroona koertele ja mõjutas see teda täpselt nii palju, et kui ise möödunud kevadel põdesin, siis püüdsin koera eemal hoida, sest igasugune nügimine ja sülleronimine oli haiguse ajal põletavalt valus. Aga murekorts on temalgi püsivalt silme vahel.

Õigupoolest ma ei tea, kelle nägu ta meie kolmest püsivast pereliikmest (teised on kaugemal) üldse olema peaks, sest selgelt eristuvat kiindumust ta kellegi vastu üles ei näita. Omad lihtsalt on omad. Kui just kaevata on vaja, küll ta siis minu üles leiab nagu lapsed ikka.

Võibolla on ta enim üle võtnud tütar Agnethalt, kes on suhtlemises väga valiv ega osuta seda au just igaühele. Ka Ilse südant ei ole niisama lihtne võita ning kõigile meele järele olla ta ei suvatse, pigem ignoreerib, kui vähegi saab. Neil kahel on ka samal päeval sünnipäev.

Abikaasa Tom on nõus, et Ilse magusalembus on pärit temalt, kondiitri pojalt, kes on lapsepõlvest peale harjunud kõige paremate kodutehtud saiakestega. Õnneks on tal erinevalt Ilsest praegu privileeg ise küpsetada või sirutada käsi külmkappi kohukese järele. Taksi koon sinna ei ulatu, aga küll ta sooviks. Halastuseks on talle vahel vastlakukli koort või midagi muud vähe ohutumat pisikestes kogustes osaks saanud.

Enda teeneks (kes ikka koera saba kergitab kui mitte ise!) tahaksin pidada seda - naljaga pooleks muidugi - et Ilse on väga varmas kuulama. Kui ta küsimustele vastata saaks, teeks ta ilmselt sedagi meeleldi, ent verbaalsusega on lood, nagu on.