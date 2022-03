FOTOD | Tere tulemast! Takistustele vaatamata jõudsid Ukraina varjupaigaloomad Eestisse karantiini

Ehkki Eesti keelas ootamatult varjupaigaloomade transpordi Eestisse, tehti juba siiapoole teel olnud neljajalgsetele mööndus tingimusel, et nad järgivad karantiinireegleid.

Ajutised kodud, kus loomad peavarju leiavad, asuvad Lõuna-Eestis. Loomad läbisid veterinaarkontrolli ja said ka vaktsineeritud. "Nad saavad puhata ja taastuda sõjatraumadest, mis neid viimase kahe nädala jooksul on tabanud," lausus MTÜ Nähtamatud Loomad vabatahtlik Brigitta.

Tema sõnul oli kogu pikale veninud reis täis ootamatusi. "Meil oli mõõtmatus koguses väljakutseid, mis tuli lahendada, aga see on nii hea tunne, et saime sellega hakkama," lisas teine missioonil käinud vabatahtlik Mari-Liis.