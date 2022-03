Omasid maha ei jäeta. Sajad koerad ootavad Ukraina piiril oma saatust

Sõja eest põgenev pere: ema lükkab ühe käega lapsevankrit, teises käes on kohver ja õlal kandekott, kus puhkab jalgu tilluke koer, kes on maha kõmpinud mitukümmend kilomeetrit. Teismelisel pojal on seljas seljakott ja käes plastist transpordipuur kassiga. Niisugune vaatepilt on Ukraina põgenikevoolus tavaline. Tõde selgub piiripunktis.