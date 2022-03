Eriüksus värava taga, karistused ja ähvardused – kuidas loomapäästjad ametnike silmis kurjategijateks muutusid

Laupäeva õhtul kell 19.08 istus MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg koos teise loomapäästjaga parasjagu Lvivis kaubikus, millega oli Ukraina varjupaikade loomadele Eestist humanitaarabi toonud, kui tuttav talle sõnumi saatis: „Kas sa lugesid?” ja edastas lingi Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehele. Värskelt avaldatud teatest selgus, et Ukraina varjupaikadest toodud loomi üle Eesti piiri ei lubata. Ent vähemalt kaks Eesti MTÜd olid just selle plaaniga mõne päeva eest oma sõitu tuhandete kilomeetrite taha alustanud. Nüüd on nad ametnike silmis seaduserikkujad.