"See oli kõige hullem hais, mida iial olen tundnud!" Vabatahtlikud leidsid vanapaari majast kohutavas seisus kassikoloonia

"Süda ei lubanud kasse surma saata. Läksime siis kohale vaatama, mis seisud on ja sõnad said mõneks ajaks otsa. See hais nendes tubades oli tõesti kõige hullem, mida siiani oleme tundnud," räägib MTÜ Paikass vabatahtlik Virge Piisner. "Vanaema ja vanaisa ilmselgelt omaarust tahtsid head, aga kokkuvõtteks olid nad teinud kasside elu kohutavaks!"

Maja pööningul ühest toast leiti kolm kassi - ilma liivakasti ja igasugu pehme magamiskohata. Selle toa ees elas üksik kõuts, kelle tingimused ei olnud sugugi paremad. Õue peal oli kokku neli kassi ning kaks emast elavad aidas, kus on sama külm kui õues. "Siinkohal paneb mõtlema, et need nli, kes õues olid, elasid paremini kui need, kes luku taga," möönab Piisner. Laekunud info kohaselt oli niisugune olukord kestnud kaks aastat.

"Meie südamed ei jäänud peale seal käimist rahulikuks ning paari päeva pärast läksime neid siis kokku korjama. Saime esimesel päeval peale nelja tundi proovimist kätte seitse kassi. Jätsime ööseks püügipuurid aita, et emased ka kätte saada, aga kahjuks see ei õnnestunud, sest proua viis neile süüa. Järgmisel päeval saime õuest viimase punase poisi kätte ning täna plaanime minna aita neid kahte emast lihtsalt taga ajama, et saaks sellele operatsioonile punkti panna," jutustab vabatahtlik.

MTÜ tänab noormeest, kes kasside pärast südant valutades nendeni jõudis. "Kassidest on nii kahju, nad kardavad inimest kohutavalt ning pole paikätt ilmselt üldse tunda saanud," lisab Piisner. "Nad ei usalda meid veel ning pole saanud põhjalikult neid uurida."

Kuna MTÜ ei olnud kuidagi valmis 10 kassi tulekuks, siis vajavad nad väga rahalist abi. Esmalt tuleb kiisud saada parasiidivabaks, lõigata, vaktsineerida, kiipida. Mõnel loomal on silmad haiged, vähemalt ühel puuduvad hambad. Kliinikusse on kassidega plaanis sõita 15.märtsil.

Süüa kulub selle kamba peale samuti palju.

Kasse saab toetada: MTÜ PAIKASS EE442200221072289188, Tamsalu kamp