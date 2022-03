7 põhjust, miks kassid nii hirmsasti vannitube armastavad

Kas ka Sinu kass järgneb sulle vannituppa? Ehk ta hõõrub end su jalgade vastu kui sa seal oled? Võib-olla ta pikutab kraanikausis isegi siis, kui sind seal pole? Ta võib suletud ukse taga kräunuda ning ust käpaga katsuda. Mõned kassid kipuvad justnimelt vannitoas palju tähelepanu küsima. Mis vannitubades siis ikkagi nii erilist on?

Vannituba on suurepärane koht, kus mängida

Vannituba võib mõne kassi jaoks hoopiski justkui mängutuba olla. Seal on vann, kus ringi tuisata, ning WC-paber, millega mängida. Seal pakuvad veel põnevust rätikud ja nagis rippuvad hommikumantlid. Kiisud võivad põrandal püherdada ja vannimatiga mängida. Kassil võib olla vannitoas väga lõbus, hoolimata sellest, kas Sa oled seal või mitte. Paljud kassiomanikud on koju tulles avastanud, et nende lemmik on vannitoa täiesti segamini pööranud. Asi on eriti hull siis, kui kass hakkab oma hädasid vanni või kraanikaussi tegema!

Suletud uksed tekitavad uudishimu

Paljudele kassidele ei meeldi, kui kodus mõni uks nende ees suletuks jääb, ning vannitoa uks ei ole seejuures mingi erand. Eriti hulluksajav on kassi jaoks see, kui veel Sina selle suletud ukse taga oled! Siiski saavad paljud kassid ajaga aru, et omanik ise tõenäoliselt sulgeb vannitoa ukse. Kassid tahavad kogu aeg teada, mis nende territooriumil toimub ning nad ei taha lõbust ilma jääda! Kui kassid saaksid kodus reegleid kehtestada, ei tohikski kunagi uksi sulgeda!

See on suurepärane aeg tähelepanu saamiseks