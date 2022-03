Mille järgi kass oma lemmikinimese välja valib?

Internetiavarustes levib palju valeinformatsiooni selle kohta, et kassid ei armasta oma omanikke, vaid kasutavad neid vaid toidu ja sooja magamisaseme nimel ära. Uuringud on küll näidanud, et kassid on iseseisvad ja ei ole omanikust sedavõrd sõltuvad nagu koerad, kuid see ei tähenda, et nad oma perekonda ei armastaks või tähelepanu ei vajaks.

Kassiomanikuna võivad paljud meist tõdeda, et peale pikka ja väsitavat tööpäeva koju tulles on kass alati esimesena ukse peal tervitamas. Hommikuti armastavad paljud kassid oma pereliikmed üles ajada ja ka õhtuti istuvad nad sageli diivani peal seltskonnas.

Olenemata sellest, et kassid on iseseisvad loomad, vajavad nad hoolt, hellust ja armastust nagu iga teinegi elusolend, kuid siiski kipub ta pereliikmete seast selle ühe ja kõige tähtsama välja valima. Miks ja mille põhjal kass seda teeb, nendele küsimustele püüab vastuseid anda sertifitseeritud kasside käitumisspetsalist Marilyn Krieger.

Ka Marilyn nõustub väitega, et paljud kassid valivad oma lemmikinimese pereliikmete seast välja. “See inimene võib olla see, kes kassi toidab, temaga mängib või temaga koos palju aega veedab.

Iga kass on omaette isiksus, tal on oma minevik ja iseloom. Arglikud kassid valivad sageli välja inimese, kes paneb neid tundma turvaliselt. See inimene ei püüa neid üldjuhul segada, liigselt paitada või looma nurka suruda,” räägib Marilyn ja tõdeb, et iga looma jaoks on üldjuhul lemmikinimeseks just see, kes teda igal võimalusel ei häiri ega ohusta, vaid toimetab rahulikult oma asjadega. Selline inimene on tasakaalukas ja rahumeelne ning ei tee loomast sageli väljagi.

Muidugi ei tähenda see, et kassid teisi pereliikmeid ei austaks või ei armastaks. Nad otsivad igaühe tähelepanu, kui neil selleks parasjagu soov on, kuid sageli on pereliikmete seast üks inimene see, kellega on tal tugevam side.

