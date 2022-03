Kes on Ukraina kuulsaim kass Stepan ja kuidas tal õnnestus sõjakoldest eluga pääseda?

Stepan on ilma kahtlusteta ukraina kõige kuulsam triibik — tal on Twitteris ja Instagramis üle pooleteise miljoni jälgida, samuti on tal konto ka TikTokis.

Stepan sündis 2008. aastal Harkivis ja Stepani omanik Anna leidis ta pisikese kassipojana. Sotsiaalmeediakuulsus sai Stepanist koroona esimese laine ajal, kui Anna karantiinis olles kassist videosid postitas. Juba esimene kassivideo kogus mitu miljonit vaatamist ning sellest ajast alates on anna Stepani fänne peaaegu igapäevaselt värske sisuga rõõmustanud. Stepani fännide hulka kuuluvad ka mitmed staarid, näiteks Britney Spears on kassi oma postitustes maininud. Samuti on Stepan teinud ilma moemaailmas — Itaalia moemaja Valentino on oma käekotte tänu Stepani abile sotsiaalmeedias edukalt reklaaminud.

24. veebruaril varises aga Stepani ja tema omaniku idülliline elu kokku. Anna kirjutas Instagramis, et kell 5 hommikul oli kuulda esimest plahvatust ja mõne aja pärast kostusid juba järgmised. Aknad värisesid ja Anna hüppas püsti, mõistes, et juhtunud on midagi kohutavat — sõda on jõudnud nende hoovi.

Sõja esimesel päeval toimusid kõige rängemad purustused. “Mürsud tabasid naabermaju iga päev ja majad põlesid meie silme all. Mingi ime läbi püsis meie maja turvaliselt täpselt nädal aega. Ka meie maja sai kaheksandal päeval kannatada, kuna mürsk lendas naabrite rõdule. Tuld ei olnud. Jumal tänatud! Kahes-kolmeskümnes korteris pudenesid kõik aknad kildudeks. Samuti kukkusid kaks mürsku otse meie maja ette,” kirjeldab Anna Instagramis sõjakoledusi.

Koos Stepaniga veedeti kaks ööd keldris ja nädal aega elati ilma elektrita. Lõpuks õnnestus vapral kassil ja teama omanikul linnast lahkuda.