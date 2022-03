Sõja süütud ohvrid: Ukraina loomaaedades valitseb õudust tekitav kaos

Venemaa agressioon põhjustab tohutuid kannatusi ka sõja hääletutele ohvritele – loomadele. Ukraina loomaaedadel ei ole selles inimeste maailma konfliktis mingit rolli, ometi on ka nemad sõjas rünnakute all.

Kiievi loomaaed oma 4000 loomaga üks Ida-Euroopa suurimaid ja seal pole ainsatki looma, keda sõjasündmused ei mõjutaks. Loomad on hirmunud ja neid tuleb rahustada. Väidetavalt sattusid sebrad mürsu langemise ajal nii suurde paanikasse, et jooksid otse oma aedikuid ümbritsevatesse taradesse.

Leemurid hülgasid oma vastsündinu, jättes nende eest hoolitsema loomaaiapidajad. Karud jõuti evakueerida Poolasse, kus Poznańi loomaaed pakub neile varjupaika. Ka osa tiigreid ja lõvisid on jõutud eri riikidesse evakueerida.

Kiievi loomaial on osa loomi õnnestunud viia maa-alustesse varjenditesse ning ligikaudu 50 töötajat on koos pereliikmetega kolinud loomaaeda, et ööpäev ringi loomi rahustada ja neid sõjas mitte hüljata.

Loomaaedades valitseb hirm ja nälg ning kuigi vabatahtlikud üritavad maksimaalselt panustada, on nemadki loomi aidates surmaohus. Harkivi külje all asuv Feldman Ecopark on teatanud, et vene sõduris lasid maha kaks loomi toitma tulnud vabatahtlikku. Mõned päevad tagasi hukkus üks loomaaiatöötaja mürsutabamuse tõttu. Raketid kahjustasid eri ekspositsioone, mille tulemusel sai osa loomi haavata, osa surid ja osa põgenesid.

Eile teatas Harkivi loomaaed, et purustuste tõttu on saanud vigastada šimpansid ja nende talveaedikud. Mõned loomad on evakueeritud – lõvipoeg Simba saab peavarju näiteks loomaaia omaniku enda koduaias, kust ta loodetakse peagi Aafrikasse saata.

Loomaaed lisab, et ekstreemsetes tingimustes ei sure loomad mitte ainult saadud pommitamise, vaid ka südamevalu tagajärjel. Tulejoonel olevad loomad kogevad pidevat stressi, mis avaldab väga halba mõju nende vaimsele tervisele ja käitumisele.