Miks tasub oma toakass aeg-ajalt õue jalutama viia?

Kassid on uudishimuliku loomuga ja armastavad oma ümbruskonnas uusi asju uurida. Üldiselt aitab väliskeskkond kassil kohalikke linde ja loomi jälgides oma vaimsed võimed proovile panna. Õues on ka palju teisi huvitavaid vaatamisväärsusi, helisid ja lõhnu, millest kass jalutamise ajal osa saab, aidates nii igavust eemale peletada.

Kui jalutad kassiga õues, kasutades rakmeid ja rihma, lase tal pigem oma valitud tempos asju uurida, mitte ära tõmba teda kaasa nagu koera puhul teeksid. Seda just seetõttu, et soovid pakkuda talle kogemust, mis oleks nauditav, mitte hirmutav või liiga intensiivne. Võid talle isegi maiustusi teele poetada, et julgustada teda seda uut ja kummalist välisilma uurima.

Kui hoiad oma kassi üksnes siseruumides suletuna, võib see mõnikord tuua kaasa soovimatu käitumise, sealhulgas hävitava kriipimise. Väike seiklus õues pakub kiisule hädavajalikku füüsilist treeningut ja laseb tal kriipida sobivamaid pindu. Õues jalutamise aeg aitab põletada ka üleliigset energiat, mistõttu on vähem tõenäoline, et ta kodus halvasti käituks. Kuid kõige tähtsam on see, et koos kassiga väljas veedetud aeg aitab tugevdada teievahelist sidet ja parandab teie suhet.